兩岸脈動：看民生成就　訪發展路徑

中評社北京9月5日電／據人民網報導，剛下過雨的銀川，涼爽怡人。在寧夏銀川寶湖公園，老年居民自發組織的“趣緣藝術團”正在排練，得知眼前的採訪團成員來自寶島台灣，老人們齊聲唱起《外婆的澎湖灣》，讓大家倍感親切。



前不久，國務院台辦、中國記協共同舉辦“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動，來自兩岸及香港近40名記者和特邀台灣青年自媒體人，赴銀川、吳忠、中衛等地採訪，實地感受經濟繁榮、民族團結、環境優美的新寧夏，採訪報導中國式現代化最新成果和給台胞台企帶來的發展機遇。



走進銀川永寧縣閩寧鎮禾美電商車間，來自西海固農村地區的張蘭正在直播銷售農特產品。“車間開辦‘巧媳婦創業超市’，讓農村婦女變成侃侃而談的直播銷售員。如今，禾美電商車間日訂單量超2000單，年銷售額超千萬元。”車間負責人李明芳介紹。



長達28年的“山海情”，讓許多台灣青年感慨。“閩寧鎮從‘幹沙灘’到‘金沙灘’的歷史變遷令人驚嘆。剛剛品嘗了羊奶、玉米、甜瓜等特色產品，我們就在直播間下單了，讓台灣的家人朋友們也嘗嘗大陸美食。”一名採訪團成員說。



天下黃河富寧夏，便利的灌溉條件成就了富饒的“塞上江南”。在中衛，採訪團成員感慨“大漠孤煙直，長河落日圓”，也為當地治沙成就贊嘆。“剛剛體驗了‘麥草方格’的製作，才幹兩下就已經氣喘籲籲。一代代治沙工作者用這種方式實現了人進沙退的治沙奇跡，非常令人欽佩。”採訪團成員表示。