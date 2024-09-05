深化產業融合　共享合作機遇

中評社北京9月5日電／據人民網報導，廣東深圳北站附近的一處美團無人機配送點，經過15分鐘左右的等待，一個帶著黃色外賣箱子的無人機穩穩停在快遞櫃上。“我看到無人機配送外賣，參觀了美團·深圳龍華全國生活服務消費大數據運營中心，感到非常震撼。”2024·台盟中央兩岸融合發展交流營廣東主題營活動現場，在深圳創業的台灣青年王冠傑說。



“希望廣大台灣青年成為深化兩岸融合發展的橋梁，多邀請島內的親朋好友到祖國大陸走走看看，多向島內同胞分享在祖國大陸的經歷感悟。”台盟中央常委、兩岸台胞民間交流促進會秘書長潘新洋對營員們說。活動中，圍繞“深化兩岸產業融合 助推高質量發展”這一主題，近80名兩岸青年企業家、學生前往深圳、東莞、廣州等地，開展為期6天的參訪交流。



“這是我們的概念座艙，可實現多屏互動和駕駛輔助。”在比亞迪股份有限公司集團展廳，營員們被衝壓自動生產線、焊裝自動生產線等全自動展示模型吸引。“身邊有很多比亞迪新能源車，剛聽介紹說，比亞迪已實現全自動化智能生產，真是非常了不起！”台灣青年鄭雅羚說。



迎著微風細雨，營員們搭乘“高架軌道上的電動大巴車”——比亞迪“雲巴”，體驗在公司廠區上空穿梭。“每次來參觀，我都留意到‘專利墻’在不斷更新，說明比亞迪的技術創新和迭代速度非常快。”坐在“雲巴”上，深圳台商協會副秘書長、深圳市升偉科技有限公司總經理紀偉祥感慨很多，“我對未來兩岸產業融合發展、優勢互補很有信心。”



此次活動中，有不少台灣青年企業家是第一次來大陸。在深圳市高巨創新科技開發有限公司，百餘架無人機精彩的集群飛行表演，引得營員們熱情鼓掌和歡呼。“我本人很喜歡無人機，對此非常好奇，親眼看到這麼多應用場景後，感受到深圳前沿產業的先進。”台灣青年謝承宇說。



除了參訪前沿產業科技企業，營員們還走進東莞茶山鎮南社明清古村落，感受古朴又鮮明的廣府文化；在廣州海珠國家濕地公園，伴隨著咚咚鼓聲，體驗了一把賽龍舟。“兩岸同宗同源一家親，更應該攜手同心、融合發展。”桃園市生物技術服務商業同業公會秘書長陳品傑說。