第十二屆亞洲論壇在首爾舉行

中評社北京9月5日電／據人民網報導，4日，第十二屆亞洲論壇在韓國首爾舉行。本次論壇以“為亞洲共贏與繁榮建言獻策”為主題，由中國、印度、越南和日本四部分組成。



論壇主辦方、韓國紐斯頻通訊社會長閔炳福發表開幕詞說，面對全球經濟挑戰，亞洲市場正成為新的投資熱土。韓國企業應加強與鄰國合作。本屆論壇旨在通過探討中國、印度、越南和日本等主要亞洲國家的市場和投資環境，尋找合作與共贏機會。希望活動為推動區域合作與共同繁榮提供實質性的方案。



中國駐韓國大使館經濟商務處公使銜參贊王治林在主旨演講中指出，中國正加快經濟結構轉型升級，推動高技術和綠色產業發展。中國共產黨二十屆三中全會進一步推動改革開放，這將為包括韓國在內的世界各國企業帶來更多機遇。



王治林強調，中國持續深化改革、擴大開放，將帶來超大規模的市場機會、創新引領的增長機會和高水平開放的合作機會。特別是在中韓經貿領域擁有巨大合作潛力和發展空間。中韓是緊密的合作夥伴，雙邊貿易和投資均有顯著增長，但也面臨一些挑戰。我們需客觀理性看待中國市場，維護產業鏈供應鏈穩定，探索數字和綠色經濟領域的新合作，並充分利用中韓自貿協定和RCEP等多邊協議。中方希望與韓方一道，深化合作，共同迎接新機遇。



本次論壇得到韓國外交部、產業通商資源部、國會外交統一委員會、大韓商工會議所和韓國貿易協會的大力支持。



