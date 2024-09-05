美國產業培育緩慢　電池7成仍依賴中國

中評社香港9月5日電／日經新聞報導，美國半導體和純電動汽車（EV）產業的培育進展緩慢。拜登政府通過提供鉅額補貼的產業培育法案到8月16日已過去兩年時間，但該領域的美國國內生產依然停滯不前。從供應鏈中“擺脫中國”也尚未實現，EV等的電池7成依靠從中國進口。



拜登政府於2022年8月9日通過了旨在振興半導體產業的《晶片和科學法案》，並於8月16日通過了推動EV和可再生能源設備的《通膨削減法案》（IRA）。這兩項法律旨在培育本國產業，以對抗崛起的中國。



通過與氣候變化相關和半導體相關的兩項法律，確保了5000億美元規模的預算。由於被鉅額補貼吸引，國內外企業決定投資以強化美國生產。



半導體企業在美國的工廠建設出現延遲



根據美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）的數據，截至2024年5月，已公佈的投資總額為3820億美元。其中，半導體佔7成，EV和可再生能源佔3成。



目前投資計劃推遲、縮減和中斷的現象顯著。在EV領域，美國福特汽車縮小了在中西部密西根州的車載電池工廠的規模，還推遲了在南部田納西州的EV生產。韓國LG集團則中斷了在西部亞利桑那州的電池工廠建設。



在半導體領域，台積電（TSMC）在亞利桑那州建設的第二工廠的投產時間從原定的2026年推遲到了2027～2028年。美國英特爾獲得補貼的俄亥俄州新工廠建設也推遲。



在美國EV銷售減速的背景下，包括最大廠商特斯拉在內的各大廠商的業務盈利能力惡化。明顯難以對抗中國低成本汽車，業務擴張的速度下降。



在半導體領域，技術人員等人手短缺拖累了計劃。英國《金融時報》（FT）8月中旬報導稱，《晶片和科學法案》和《通膨削減法案》在通過後第一年度公佈的大型投資中，有4成已被推遲或暫停。



與美國國產化相對應的供應鏈脫離中國也容易停滯。



美國商務部的數據顯示，EV和蓄電池上使用的鋰離子電池2024年1～6月的進口額70%來自中國。中國佔比與2023年（71%）幾乎沒有變化，比2020年（44%）增加了近30個百分點。



從中國的電池進口額在1～6月為62億美元。2023年為130億美元。比2022年增加了4成，過去三年增長了6倍。《通膨削減法案》通過後，進口仍呈上升趨勢。



在《通膨削減法案》中抵扣稅額的光伏面板方面，中國產品經由東南亞進入的“繞道進口”成為問題。



原來佔主流的從中國直接進口因高關稅而減少，但從東盟（ASEAN）進口卻急劇增加。2024年6月，來自東盟的進口占到總進口量的8成。



美國彼得森國際經濟研究所的高級研究員Cullen Hendrix指出：“中國企業通過東南亞避開了關稅”。美國當局對此表示擔憂，並在6月結束了對四個東南亞國家進口產品的關稅豁免措施。



也有觀點認為，《晶片和科學法案》和《通膨削減法案》所提供的支援內容對於“擺脫中國”的供應鏈更新仍然不夠。



部分推遲新建美國電池工廠的松下能源北美法人的首席執行官Allan Swan表示，圍繞建立包括電池零部件和原料在內的供應鏈，“中國領先10年，很難迅速趕上”。在石墨及鋰等電池資源方面，中國仍在全球市場上佔有絕對份額。



關於半導體，《晶片和科學法案》的補貼對象大多是英特爾、台積電和韓國三星電子等大型工廠。不少觀點認為，材料及製造裝置等生產所需的周邊企業未能獲得足夠的支援。



拜登推動的主要產業的國產化尚未實現。副總統哈里斯在與共和黨前總統特朗普展開選戰中，能在多大程度上向選民宣傳成果尚不確定。



強調對中國商品徵收高關稅的特朗普與拜登政府在保護和培育國內產業的方針上存在相同之處。然而，在氣候變化應對方面，特朗普卻稱拜登政府的政策為“騙局”。如果特朗普再次當選，《通膨削減法案》的框架可能會被削弱。



特朗普8月12日晚與特斯拉的埃隆·馬斯克對談時，稱讚EV：“你的產品很出色”，但同時表示：“使用‘全球變暖’這個詞有點問題。並不是所有地區都在變暖”。