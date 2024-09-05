中評社北京9月5日電／據海外網報導，記者從9月3日至4日首次在澳門舉辦的亞洲會展配對洽談會（M＆C Asia Connections）上獲悉，澳門特區繼2023年之後，再次蟬聯“最佳亞洲會議城市”獎。



據悉，“最佳亞洲會議城市”獎是本次亞洲會展配對洽談會上頒發的6個類別、29個獎項之一，在亞太區頗具公信力。由行業專業人士、會展組織者、從業人員等與會展業有密切關係的人士投票選出，以此表揚鼓勵會議展覽業界。



主辦機構表示，這是對澳門會展團隊不斷努力追求卓越成效的肯定。會展業界同仁指出，澳門特區政府多年來全力發展會展產業，在2023年出台的“1＋4”經濟適度多元發展規劃中，會展商貿和文化體育產業被列為四大重點產業之一，充分顯示了澳門特區政府的決心和願景。



“澳門蟬聯‘最佳亞洲會議城市’獎，表明澳門的會展實力及國際平台優勢獲得國際認同，為澳門國際大都市‘金名片’再添亮色。”澳門特區招商投資促進局指出，在中央多項惠澳措施及澳琴聯動政策的支持下，澳門持續推動會展活動以“一會展兩地”或“一會展多地”模式舉辦，打造“澳琴‧會展”品牌，不斷優化“一站式” 服務，推出“澳門會議大使”等，吸引更多國際會議落戶澳門。