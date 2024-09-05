網評：推動人類社會邁向更加“智慧”的明天

中評社北京9月5日電／海外網評：推動人類社會邁向更加“智慧”的明天



來源：海外網 作者：張軒豪



9月3日，中國和聯合國在上海共同主辦的人工智能能力建設研討班開班，來自近40個國家的代表參加研討班，聯合國秘書長古特雷斯出席開班式。中國外交部發言人對此回應稱，本次研討班將幫助“全球南方”國家代表深入瞭解人工智能技術發展現狀及趨勢。中方將繼續致力於向國際社會提供公共產品，以實際行動支持發展中國家實現發展，促進人工智能造福全人類。



人工智能全球治理攸關全人類命運，是各國面臨的共同課題。當前，全球人工智能技術發展風起雲湧，已經成為新一輪技術革命和產業變革的重要驅動力量。技術進步帶來的便利有目共睹，毫無疑問，人工智能所帶來的生產力的飛躍、生活方式的變革都在潛移默化地重塑著社會結構和經濟形態。然而，大多數國家特別是發展中國家尚未能真正接觸、使用人工智能並從中受益，全球數字鴻溝仍有擴大之勢。面對人工智能技術的“狂飈突進”，國際社會亟需攜手合作，共同推進全球人工智能智利，通過加強對話合作，匯聚智慧凝聚共識形成合力，聯手抵禦、化解人工智能技術進步帶來的技術、倫理等方面的未知風險。古特雷斯在開班式上也表示，人工智能正以驚人的速度改變世界，這有助於可持續發展目標的實現。然而，人工智能機會並未公平分配，不少國家尚未從中真正受益。為充分挖掘人工智能潛力，國際社會需要加強團結合作，彌合智能鴻溝。



中國加強人工智能能力建設，推動公平普惠全球治理。中國人工智能技術和產業發展迅速。中國信息通信研究院最新發布的《全球數字經濟白皮書（2024年）》顯示，全球人工智能大模型數量為1328個，中國大模型數量占比為36%，居世界第二。中國還著力培養人工智能行業人才。《紐約時報》援引保爾森基金會旗下智庫的研究稱，中國已經成為人工智能人才的最大出產國，幾乎培養了全球一半的頂尖人工智能研究人員。在此背景下，中國作為人工智能技術大國，正積極推動人工智能全球治理。今年7月，聯合國大會以協商一致方式通過了中國主提的“加強人工智能能力建設國際合作”決議，鼓勵各方通過政策交流、技術支持、資金援助、人員培訓、聯合研究等方式加強人工智能國際合作。這是全球首份聚焦人工智能能力建設的共識性文件，體現了國際社會的共同呼聲。作為落實該決議的後續行動，中國同聯合國合作共同舉辦此次人工智能能力建設研討班，邀請人工智能領域的權威專家、知名學者為研討班授課。衷心希望，此次研討班成為一次技術交流會、經驗分享會和務實合作會。

