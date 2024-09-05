網評：極右翼政黨何以在德國崛起？

中評社北京9月5日電／極右翼政黨何以在德國崛起？



來源：中國網 作者：吳妍 中國國際問題研究院歐洲所



過去的一個周末對於德國“紅綠燈執政聯盟”而言，無疑是尷尬且痛苦的。在薩克森和圖靈根兩州的地方議會選舉中，社民黨、綠黨和自民黨三大現任執政黨的得票率均未突破兩位數，三黨支持率總和甚至還不及選擇黨的一半。



反觀選擇黨儼然已沉浸於大獲全勝的慶祝氛圍中，該黨聯合主席魏德爾稱之為“歷史性勝利”。在圖靈根州，選擇黨以32.8%的支持率遙遙領先，晉升為該州第一大黨。這是該黨自成立以來首次贏得聯邦州選舉，也是德國自統一以來首次出現極右翼政黨獲得地方州選舉勝利的局面。而在薩克森州，選擇黨雖屈居第二，但實際上基民盟僅以1.3個百分點的微弱優勢“險勝”。對於在薩克森州長期執政的基民盟而言，執政紅利似乎也岌岌可危。



兩個東部地方州的選舉結果雖令人咋舌，但也並非全然在意料之外。畢竟在此前關於兩州地方選舉的諸多民調中，選擇黨的支持率持續穩定在高位，甚至曾一度突破35%。因此，即使在大選雲集的“2024全球選舉年”，德國東部地方選舉依然引起廣泛關注，各界普遍預測極右民粹政黨或取得勝利。眼下，薩克森和圖靈根州的議會選舉已落下帷幕，執政聯盟所期待的“黑天鵝”事件並未發生。朔爾茨只能寄希望於地方政黨能夠堅守“防火墻”原則，在排除選擇黨的前提下組建聯合政府。



理論上來講，“極右”“民粹”“排外”一直以來都是德國社會的禁忌詞匯。然而就是這樣一個被聯邦憲法保衛局標記為極右民粹的黨派，用十年時間在德國逐步站穩了腳跟，成為德國政治版圖中不可小覷的政治力量。



2013年，在德國尚未完全走出金融危機和歐債危機陰霾的背景下，選擇黨憑借“反歐元”的議題主張初露頭角。該黨將德國經濟低迷歸咎於歐元區其他成員國的“拖累”，反對時任總理默克爾為其他歐元區國家提供經濟援助，提出“退出歐元區、恢復德國馬克”的政治口號。同年9月，選擇黨首次參加聯邦選舉即斬獲4.7%的選票。2014年5月，選擇黨憑借7.1%的選票成功進入歐洲議會。然而彼時，德國的傳統主流政黨並未將選擇黨放在眼中，雖承認自身未能及時回應選民關切，但始終認為選擇黨的崛起不過是一時僥幸。

