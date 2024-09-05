網評：普京訪問蒙古國的三大戰略考量

中評社北京9月5日電／普京訪問蒙古國的三大戰略考量



來源：中國網 作者：顔澤洋 中國現代國際關係研究院東北亞研究所



9月3日，應蒙古國總統呼日勒蘇赫的邀請，俄羅斯總統普京對蒙古國進行國事訪問，並參加紀念哈勒欣河戰役勝利85周年的慶祝活動。俄蒙兩國元首在會談中總結了兩國關係與合作現狀，就繼續深化雙邊經濟領域內合作達成共識，並簽署了多份雙邊合作文件。雙方一致認為，加強中蒙俄經濟走廊建設十分重要，表示將繼續大力推進相關項目的建設進度。



在俄烏戰況緊張的背景下，俄羅斯更加重視俄蒙關係。普京選擇出訪蒙古國並參加相關紀念活動，基於多方面戰略考量。



第一，打破西方孤立和制裁，展現俄外交自信與影響。2023年3月，國際刑事法院（ICC）對普京發出逮捕令，指控其在烏克蘭犯下戰爭罪。儘管普京最近已頻繁出訪過多個國家，但蒙古國是普京被ICC發出“逮捕令”後首訪的ICC成員國。蒙古國對普京的邀請和熱情接待，在一定程度上標誌著俄已經打破了西方國家對普京的“逮捕令”封鎖。這可能引發其他國家效仿，逐步削弱西方國家對普京的外交孤立。同時，在俄烏形勢緊張之際，普京仍然高調出訪，展示了俄羅斯的外交自信與決心，向國際社會暗示，俄羅斯對局面仍然具有掌控力，更可以平衡地區影響力，在亞太地區發揮更大作用，提升俄在地區和國際事務中的話語權和影響力。



第二，鞏固俄蒙戰略夥伴關係，穩定遠東戰略後方。蒙古國地處中俄兩大國之間，地緣位置非常重要，是連接歐亞大陸的重要橋梁，也是俄開發和穩定遠東地區的戰略後方。蒙古國相關動向直接影響到俄羅斯在該地區的戰略利益。當前俄烏戰事前景不明，西方國家對俄制裁和打壓持續，俄羅斯必須通過與蒙古國加強溝通合作來穩定周邊環境。



2024年6月，蒙古國大呼拉爾（議會）選舉結束，蒙新一屆政府成立，在7月和8月已經完成美蒙外長互訪。蒙古國與美國的走近，引發俄羅斯的警惕，俄對此需要及時展開外交行動，維持對蒙的友好關係與影響力。

