網評：南海非印太戰略池塘　不容域外國挑釁

中評社北京9月5日電／中國網評：南海不是“印太戰略”的池塘，豈容域外國家渾水摸魚



來源：中國網 作者：中國網評論員 樂水



近日，菲律賓非法滯留中國仙賓礁的海警9701號船尋釁滋事，惡意衝撞中國海警船，導致兩船發生擦碰。這是菲律賓繼在仁愛礁、鐵線礁主動挑起事端之後，再一次蓄意踩踏中國的主權紅線。



就在今年7月份，中菲剛剛召開了南海問題雙邊磋商機制第九次會議，簽署了《關於改進中菲海事溝通機制的安排》文件。菲律賓總統馬科斯還在會後表示，適當外交渠道和機制“仍然是解決爭端的唯一可接受手段”。然而，兩國簽署的文件墨跡未幹，菲律賓就企圖在仙賓礁如法炮製馬德雷山號的“坐灘”詭計。菲方的出爾反爾，讓世人看清誰才是南海的“麻煩製造者”，也讓躲在菲背後的“幕後推手”逐漸浮出水面。



菲律賓之所以敢在南海問題上一再挑戰中國底線，是因為其並非“一個人在戰鬥”。就在中菲海警船在仙賓礁海域發生擦碰的當天，美國派出P－8A反潛巡邏機公然為菲海警船提供情報支持；隨後，日本駐菲律賓大使在社交媒體上發文“聲援”菲方，還稱日本是“南海利害相關國”；澳大利亞駐菲律賓大使在社交平台上公開為菲“撐腰”；連遠隔重洋的歐盟也不甘寂寞，就此事件發表聲明，對中國的執法行為橫加指責。從美日澳歐的一致反應來看，菲律賓海警船硬闖仙賓礁顯然是“有備而來”。正是域外國家為菲律賓提供的各種或明或暗的輿論與物質支持，讓菲律賓有了在南海興風作浪的“勇氣”。



南海本無事，但美日澳歐等域外國家忙不迭地跳出來煽風點火，就是為了吹皺南海的一池春水。與之形成鮮明對照的是，其他東盟國家對此事的反應則相對平靜。以至於菲律賓海岸警衛隊發言人在媒體上公開抱怨鄰國袖手旁觀。其實，東盟國家普遍選擇“沉默”，蓋因菲律賓的所作所為在東盟內部堪稱“另類”。近三十年來，儘管菲律賓屢屢借黃岩島、仁愛礁等島礁的歸屬權問題向中國發難，甚至單方面向海牙仲裁法庭提起所謂“南海仲裁案裁決”，但東盟卻一直沒有隨之起舞，也從未對仲裁結果進行表態。

