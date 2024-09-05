網評：以元首外交引領中英關係邁向新台階

中評社北京9月5日電／以元首外交引領中英關係邁向新台階



來源：大公報 作者：楊凡欣



2024年8月23日，國家主席習近平應約同英國首相斯塔默通電話。斯塔默在首次與習近平主席通電話時表示，他希望英中兩國發展更緊密經貿關係，同時能夠坦率討論彼此間的分歧。這是近兩年半中英關係處於冰封狀態下，兩國高層領導以長遠和戰略眼光看待兩國關係，“秉持夥伴定位”，主動對話交流。希冀構建穩定互惠的中英關係，以造福兩國和世界。



一、穩定互惠的關係符合中英兩國根本利益



英國是最早承認新中國的西方國家之一。20世紀70年代，在國際形勢變化的大背景下，中英實現正式建交，並以此為起點，開啟經貿、文化等領域的密切往來與合作。1997年香港回歸為中英關係的進一步順暢發展鋪平了道路，1998年中英建立全面夥伴關係，2004年深化為全面戰略夥伴關係，2015年確定為面向21世紀全球全面戰略夥伴關係。近些年，兩國在貿易投資、新能源、數字經濟、金融服務、文化體育、教育，以及共同應對氣候變化，保護生物多樣性，共同處理地區熱點問題等領域開展廣泛的合作。



但可以看到，在近年的國際形勢變亂交織中，中英關係亦起伏不斷。究其原因，其一，美國主導下的所謂中美戰略競爭、英國脫歐泥潭、俄烏衝突等重大事件影響中英關係走向。其二，各屆英國政府上台後的對華政策多變，如白高敦政府、卡梅倫政府的務實對華政策，文翠珊政府、約翰遜政府受國內外各種因素影響“全球英國”框架內的對華政策，而蘇納克政府執政期間，更為配合美國的反華戰略，對華政策強硬，甚至曾計劃派遣航母前往亞太地區。其三，英方時常就人權、香港事務等對中國說三道四，干涉中國內政，影響兩國的正常交流合作。



從國家實力和國際地位上看，英國具有獨特的戰略優勢和地位，理應保持獨立的戰略自主性。中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，構建穩定互惠的關係，加強溝通和協作，不僅符合雙方根本利益和長遠發展，也有助於為維護世界安全與穩定作出貢獻。中英之間應在相互尊重、互不干涉內政的原則基礎上，聚焦合作，妥善處理分歧，推動兩國關係重回健康、穩定、互惠、發展的軌道。

