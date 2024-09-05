網評：能源轉型如何破解“不可能三角”

中評社北京9月5日電／能源轉型如何破解“不可能三角”



來源：經濟日報 作者：王軼辰



當今世界，新一輪科技革命和產業變革深入推進，綠色低碳、數智化、可持續發展成為時代主題。各國經濟發展階段、資源禀賦不同，如何統籌能源安全穩定供應和綠色低碳轉型既是共同目標，也是挑戰。尤其對於能源消費大國或全球能源轉型而言，“經濟可行、綠色低碳、安全可靠”這個能源“不可能三角”，是必須要破解的難題。



國務院新聞辦公室近日發布的《中國的能源轉型》白皮書顯示，十年來，在能源安全新戰略指引下，中國深入推進能源生產和消費方式變革，能源供給保障能力全面提升，能源綠色低碳發展實現歷史性突破，有力保障了經濟社會高質量發展，更好滿足了人民日益增長的美好生活需要。在確保能源安全前提下，加快綠色低碳轉型步伐，中國用實際行動回答了世界之問、時代之問。



先看清潔能源，十年來，中國能源含“綠”量不斷提升。2023年，中國清潔能源消費比重達26.4%，較2013年提高10.9個百分點。清潔能源發電裝機容量達17億千瓦，占發電裝機總量的58.2%。清潔能源發電量占總發電量比重為39.7%，比2013年提高了15個百分點左右。在華夏大地上，新能源發展的速度之快、規模之大、影響之深，無不讓人驚嘆。



清潔能源占比提升，帶來了良好的生態環境效益。十年來，中國燃煤鍋爐減少80%以上，京津冀及周邊地區、汾渭平原基本完成平原地區冬季取暖散煤替代。能源資源實現綠色集約化開發，綠色開發技術廣泛應用，礦山生態環境得到明顯改善。在沙漠、戈壁、荒漠及采煤沉陷區，推廣“光伏＋”生態修復新模式。PM＿2.5平均濃度累計下降54%，重污染天數下降83%，有效支撐了美麗中國建設。



更為難得的是，中國的能源轉型讓能源飯碗越端越牢。十年來，中國能源供需保持平衡，能源價格總體平穩，歷史性解決了全國無電人口用電問題，14億多人的能源安全得到有效保障。全國人均生活用電量從約500千瓦時增長到接近1000千瓦時，翻了一番，在世界銀行全球營商環境評價中“獲得電力”指標排名上升到第12位。同時，一次能源生產能力十年增長了35%，清潔能源產業成長為現代化產業體系新支柱，有力支撐了經濟社會高質量發展。

