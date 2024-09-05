網評：大國攜手大洲應對大變局

中評社北京9月5日電／大國攜手大洲應對大變局



來源：大公報 作者：馬浩亮



在中非合作論壇北京峰會開幕前夕，習近平主席同與會的非洲各國政要及國際組織負責人頻密舉行了幾十場會見，充分體現出這場“中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交”成色十足。會見中，習近平主席多次重申“倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化”。這是中國面對百年未有之大變局，對全球治理開出的良方，也是理解本次北京峰會的重要密碼。



非洲是發展中國家最集中的大陸，儘管經濟體量小，但卻是“政治大洲”。回溯歷史，非洲國家民族獨立浪潮，中國恢復聯合國合法席位，都曾對世界格局產生重大影響。而在這其中，中非相互扶持發揮了難以磨滅的特殊作用。當前，世界秩序面臨深度重塑，推進“平等有序的世界多極化”，就是要打破個別大國對國際事務的強權壟斷，打破將國家分成三六九等的霸權思維，堅持大小國家一律平等，爭取國際關係民主化。這是中非合作的重要公約數。



連日來，非洲多國領導人對習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議表達了明確支持，這將為促進全球南方國家團結合作、構建更加公平合理的國際秩序，提供不可或缺的支撐。