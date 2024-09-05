廣西將台風應急響應提升至Ⅱ級

中評社香港9月5日電／受今年第11號台風“摩羯”影響，9月6日至8日，北部灣海面和桂南、桂西地區將有強風雨天氣。5日10時，廣西壯族自治區氣象局將重大氣象災害（台風）Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。目前，廣西正有序引導氣體運輸船等船舶離港避風，做好海上作業人員上岸、危險區域群眾轉移、山洪地質災害防禦、城市防澇排澇等工作，確保人民群眾生命安全。



新華社報導，氣象部門預測，6日至8日，北部灣海面將有旋轉風11至12級、陣風13至14級。“摩羯”中心經過的附近海域風力可達13至14級、陣風15至16級，廣西沿海城市風力將達10至11級、陣風13至14級。北部灣海面將有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，桂南、桂西地區將有大雨到暴雨、局地大暴雨到特大暴雨。廣西氣象台5日9時30分升級發佈台風橙色預警。



自治區氣象部門預計，台風“摩羯”災害風險較高的區域主要分佈在防城港、欽州、北海、玉林、崇左、南寧等地。當前，海事等部門正加派業務幹部到沿海地區靠前指揮，統籌安排專業的救助船、拖輪等救助力量，加強應急力量值守；沿海地區也持續做好港口、建築工棚、戶外廣告牌、道路綠化樹木等的防風加固，並加強交通、城市運行等安全管理。