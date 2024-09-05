網評：警惕“新形象工程”披上新偽裝

中評社北京9月5日電／人民網評：警惕“新形象工程”披上新偽裝



來源：人民網 作者：裘冕



中部某縣級市的黨政大樓，墻面清洗、大理石墻面鋪設、室內吊頂等項目的裝修改造總投資905.93萬元；東部某社區黨群服務中心，裝修改造工程預算資金達800餘萬元；北方某大學新建大門，相關工程設計概算總投資核定785.16萬元，校區主大門及門房核定376.63萬元……



近日，據《半月談》報導，有些單位熱衷於裝點門面、大搞裝修，新建設施使用率不高，將大量資金花在“刀面上”。這一現象，與中央提出的“要習慣過緊日子”“嚴控一般性支出”等要求不符，必須引起警惕、加以防範。



亂花錢、花大錢的不良風氣，何以出現？有基層幹部表示，一些地方著力打造區域樣板、示範性工程，修建展廳、裝修考究，向上級、“外人”展示。這些在資金使用上形式隱蔽、名目巧立、華而不實的項目，不僅浪費各類資源，還對一個地方的長期的、健康的發展造成不良影響。



一段時間以來，一些地方搞非必要、非急需項目，被稱為“新形象工程”。有關部門對此做了畫像，如“為人民謀福祉”為幌子，大肆建設“市民之家”“文體展館”等所謂的“民生工程”；以“城市發展”作掩護，盲目跟風引進一些看似“高大上”的文旅、論壇、數字化項目；只注重做“表面文章”，在黨建、“創城”等領域設展廳、刷標語、做牌匾。這類“新形象工程”，“作秀”多、“做事”少，“造勢”多、“造福”少。可以說，無論在形式、載體上表現出新或舊的樣子，都是形象工程，都是扭曲的政績觀在作祟。因此，治理背後暴露出的形式主義、官僚主義問題是關鍵。

