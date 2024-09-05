中國殘疾婦女文創作品展亮相巴黎

中評社北京9月5日電／據新華社報導，為慶祝中法建交60周年和中法文化旅遊年，促進中法殘疾人文化交流、民心相通，3日，“美麗工坊 綻放巴黎”中國殘疾婦女文創作品展在巴黎中國文化中心開展。



據悉，“美麗工坊”殘疾婦女就業項目由中國殘聯和全國婦聯共同發起，旨在扶持一批適宜殘疾婦女就近就便或居家就業的手工製作企業或機構，以“美麗工坊”命名，幫助更多殘疾婦女通過勞動實現就業夢想。未來三年，中國將建立100家美麗工坊，幫助10000名殘疾婦女實現就業。



“如果沒有殘疾人事業的發展，沒有國家的保障、社會的關愛和殘疾人的自強不息，不會有這樣精彩的展陳，也不會有殘疾人運動員在賽場上酣暢淋漓奔跑跳躍的自信。”中國殘聯主席、巴黎殘奧會中國體育代表團團長程凱表示，“希望巴黎殘奧會期間，通過我們的展陳，讓大家瞭解真實的中國，也讓大家看到中國殘疾女性別樣的人生和對美好生活的願望。”



本次展覽匯集了來自中國30餘家“美麗工坊”的近300件文創作品，有絹人娃娃、布老虎、魚皮畫、木梳、木雕、陶藝、刺綉、麥草畫、手工結繩等，形式多樣，做工巧妙。



中國駐法國大使盧沙野表示，“美麗工坊”展現的是中國政府對殘疾人的關愛、中國企業機構對助殘事業的廣泛參與和中國殘疾女性的自強不息。今年是中法人文交流的大年，巴黎奧運會和殘奧會也是進一步深化中法友誼的良好契機。他引用“現代奧林匹克之父”顧拜旦的話：“奧運會最重要的不是勝利，而是參與；正如在生活中最重要的事情不是成功，而是奮鬥。”



出席開幕活動的聯合國教科文組織文化助理總幹事埃內斯托·奧托內在致辭中稱，此次展覽是殘疾人展示技能與風采的重要機會，也體現了聯合國教科文組織一直大力推動的包容性社會和可持續發展理念。展覽與巴黎殘奧會同期舉辦，體現了體育運動與文化在無障礙、包容性、多樣性等方面具有的共性。



展覽由中國殘疾人事業新聞宣傳促進會、巴黎中國文化中心聯合主辦，將持續至5日。