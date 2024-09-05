內蒙古烏海有一座“植物龐貝城”

中評社北京9月5日電／據新華社報導，中國科學院9月3日宣布的消息顯示，我國有3個地質遺產地入選“第二批100個世界地質遺產地名錄”。其中，內蒙古自治區“烏達二叠紀植被化石產地”名列其中，這一被稱為“植物龐貝城”的化石群保存著近3億年前的熱帶雨林。



“烏達二叠紀植被化石產地”科研團隊負責人、中國科學院南京地質古生物研究所所長王軍介紹，內蒙古烏海市烏達煤田中，發現在約0.66米厚的火山凝灰岩裡埋藏著一片茂密森林，火山灰內的高精度鋯石定年結果表明，這個成煤森林的年齡為距今298.34±0.09百萬年。當時，火山噴發產生的巨量火山灰突然降落，將森林中草本植物及幾十米高的喬木壓倒、封印其中，後經過漫長的石化過程，火山灰變成兩層煤之間的火山凝灰岩，成煤森林變成了植物化石，最初發現化石的面積約35平方公里。烏海“植物龐貝城”直觀地讓人類窺見近3億年前森林的實際模樣。



目前，烏海“植物龐貝城”已發現石鬆類、有節類、瓢葉目（前裸子植物）、蕨類、種子蕨類、蘇鐵類、科達類等七大門類植物化石。標本質地精細，有的標本在掃描電鏡下便可觀察到細胞結構甚至細胞核，令人嘆為觀止。許多化石還記錄了昆蟲與植物之間的相互作用，是探索晚古生代地球群落生態的珍稀窗口。



烏達二叠紀植被化石產地發現於1998年，2003年被識別為火山成因。隨後，由來自英國、美國、捷克、德國和中國的約30名專家組成的國際研究小組發表了60多篇關於其植物系統分類學、群落生態學等方面的研究論文。



專家表示，烏海“植物龐貝城”所處環境，正是地球氣候從冰室向溫室過渡的時期，與地球目前所處的氣候環境十分相似。這些化石證據，真實地展示了植物成煤過程，以及成煤森林的樣子，對探究氣候變換下植被變化的趨勢具有重要的參考價值。