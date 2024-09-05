自行車賽場見證傳奇　中國舉重隊“開門紅”

中評社北京9月5日電／據新華社報導，巴黎殘奧會4日迎來公路自行車和舉重兩個項目開賽。自行車賽場，英國傳奇選手斯托麗奪得自己的第18枚殘奧會金牌；舉重項目上，中國隊取得2金1銅的好成績。



當日早上進行的公路自行車女子C5級個人計時賽中，斯托麗以20分22秒15的成績奪冠，這是第九次參加殘奧會的她拿到的第18枚金牌，她曾參加過游泳、場地自行車、公路自行車等殘奧項目的比拼，目前殘奧會獎牌總數已達到29枚。賽後她說：“我太開心了，今天發揮得不錯。儘管在前半段一度落後，但後面我追上來了。”



當被問及是否會參加下屆殘奧會時，46歲的斯托麗信心十足。“當然了，我一定可以。”她說，“但現在我必須專注於接下來的比賽，我還不會想那麼遠。”



同樣締造傳奇的還有美國選手馬斯特斯，她在公路自行車女子H4－5級個人計時賽中以23分45秒20的成績奪冠，收穫了自己的第18枚殘奧會（包括冬殘奧會）獎牌。作為同時參加夏季殘奧會和冬季殘奧會的運動員，35歲的馬斯特斯在公路自行車、賽艇、越野滑雪和冬季兩項等項目上都有不俗戰績。



賽後她說：“我花了一大筆錢買了輛新自行車，幾乎把所有的資金都花在這上面了，但這一切都得到了回報。我在餘生都將擁有這枚金牌和這裡所有的回憶，沒人能奪走它們。”