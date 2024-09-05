入境游持續火爆，文旅熱拓展就業新賽道

中評社北京9月5日電／據經濟日報報導，隨著中國免簽“朋友圈”持續擴容、國際航班逐步恢復，“China Travel”火爆全球，這個暑期更是迎來了一批老外“旅遊特種兵”。中國的美景美食不斷圈粉，也拉動旅遊消費增長。除了直觀的客流和消費增量，144小時過境免簽還帶來了啥？



小語種人才說：這題我會！入境游的火熱為小語種就業提供了更多機會。旅遊平台數據顯示，暑期入境游訂單同比增長1倍，越來越多的外國遊客來中國打卡，導游、翻譯等語言服務的需求激增。據媒體報導，有西班牙語導游透露，自己月均收入達4萬元。小語種導游成為市場緊缺的“香餑餑”，不少旅行社和景區紛紛提高薪資待遇，吸引更多小語種人才加入。



旅遊是現代服務業的重要組成部分，涉及吃、住、行、游、購、娛等方方面面，“China Travel”爆火，帶動了相關產業鏈的就業。今年北京大興機場出入境年客流量首次突破300萬，隨著國際航線逐步恢復和航班量增加，航空公司對於空乘、地勤等崗位的需求也隨之上升。為了提供更好的游玩體驗、提升旅遊服務水平，AR、VR、“一碼游”等數字技術廣泛應用於參觀游覽中，科技賦能促進旅遊產業升級，帶動科技人才就業面進一步拓寬。



近日，人力資源和社會保障部等部門向社會發布19個新職業和28個新工種，文創產品策劃運營師、網絡主播、休閑露營地管家等職業和工種紛紛“上新”，旅遊產業鏈條不斷延展，青年人職業賽道日益多樣。



除了文旅，其他行業的涉外崗位需求也在不斷提升。免簽政策促進了人員往來，傳遞中國堅定對外開放的信號。這場“雙向奔赴”為中外經貿合作創造新的機遇。更多外國人來華經商、工作、學習、生活，跨境電商、國際貿易、外事服務等領域就業市場對國際化人才的需求不斷增加。



多家機構預測，我國入境游市場前景廣闊。業內人士分析，在政策和市場的雙輪驅動下，中國入境游將迎來良性循環，相關產業發展提檔升級，對就業的拉動作用將進一步顯現。