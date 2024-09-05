“跟著悟空游山西”吸引海內外遊客

中評社北京9月5日電／據人民日報報導，近日，國產3A遊戲《黑神話：悟空》上線後走紅網絡。該遊戲選取了全國36個景點作為遊戲場景，其中27處是山西省具有代表性的古建築，這些古建築橫跨山西省9個地市，吸引了眾多海內外遊戲玩家和遊客前來打卡。遊戲上線3天後的8月23日，山西省27個涉文物景點共接待遊客12.66萬人次，環比增長21.86%；門票收入552.8萬元，環比增長16.18%。



探索“遊戲＋文旅”跨界融合、推出周邊紀念品、打造定制旅遊線路、優化公共服務……近日，山西省文化和旅遊廳啟動“跟著悟空游山西”主題活動，依托《黑神話：悟空》在全球範圍內的“流量熱度”，推出符合市場需求的文旅產品，化“流量”為“動能”，讓具有深厚歷史文化底蘊的旅遊目的地加速“出圈”。



古建文化深入人心



傍晚時分，斜陽為應縣木塔披上一層金色的光輝，一群鴿子從千年飛檐上騰空而起，遊客王靜站在塔下，輕輕摩挲著塔底的木柱。



王靜來自湖南常德，聽聞朔州應縣木塔是《黑神話·悟空》在山西的取景地之一，她便想來看看：“現場看應縣木塔的感受大不一樣，它的木質結構給人一種歷史的厚重感，內心很受觸動。”



“我們從文旅切入，把遊戲中涉及的山西古建連點成線，通過策劃‘跟著悟空游山西’活動，吸引遊客深入瞭解古建背後的傳統文化。”山西省文化和旅遊廳負責人介紹，“跟著悟空游山西”活動推出3條主題線路及一條8日游“重走西游 土木華章 山西古建自駕游線路”，邀請《黑神話：悟空》首批通關者免費體驗晉北、晉南、晉東南3條主題線路，感受古建華章與彩塑滿堂、樓閣飛雲與神仙洞天、神奇上黨與絕美造像的魅力。



在大同市雲岡石窟景區內，遊客熙熙攘攘、摩肩接踵，有人與大佛隔空“擊掌”合照，有人細致觀察靜態的石窟，聆聽千年前的刀刻斧鑿之聲；在朔州市崇福寺，隨著觀音殿內的擊鉢聲響起，遊客的目光看向彌陀殿殿頂的兩尊琉璃武士，不少網絡主播通過鏡頭向網友講解崇福寺的歷史文化知識……越來越多的遊客被山西古建的文化故事深深吸引，慕名前來游玩體驗。



不少網友通過線上平台加入“游山西”的熱潮。數據顯示，《黑神話·悟空》遊戲上線後，“山西省”詞條在抖音站內搜索量較平日上漲約80%，“跟著悟空游山西”相關話題播放量已超過4.2億。



在渾源縣的懸空寺，南北兩側的三檐歇山頂高樓凌空而立，成為一道錯落有致的空中奇景，遊客只身穿過僅能一人通行的塔台，沉浸式體驗懸空寺的險峻奇絕。作為山西純木質高空摩崖古建築的代表，懸空寺在1500多年的歲月洗禮中傲然挺立。



來自廣東的遊客梅女士帶著8歲的女兒前來游覽，瞭解到懸空寺能夠懸在山崖的“秘密”：幾十根碗口粗的立柱並不受力，真正受力的是打入山體中的橫梁。“之前看了很多山西古建紀錄片，來到懸空寺後發現真是鬼斧神工，就像掛在崖壁上的工藝品一樣精致！”梅女士感慨道。



渾源縣文物保護研究中心主任楊毅認為，懸空寺的建造技藝背後顯現出的是文化根脈與民族智慧：“只需要幾根懸臂梁承載建築重量，就能歷經上千年不腐不朽，它是建築史上的一個奇跡，體現了古代中國人的智慧。”在楊毅看來，古建背後的文化內涵值得深挖，豐富而立體的古建文化故事能讓遊客游有所獲，不虛此行。

