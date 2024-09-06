中非峰會開幕　習近平發表主旨講話

國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式並發表主旨講話（圖片來源：大會新聞中心圖片庫） 中評社北京9月6日電（記者 海涵）9月5日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式並發表主旨講話。



習近平指出，在這收穫的季節，很高興同各位新老朋友相聚北京，共商新時代中非友好合作大計。中非友好穿越時空、跨越山海、薪火相傳。中非合作論壇成立24年來特別是新時代以來，中國同非洲兄弟姐妹們本著真實親誠理念，在世界百年變局中肩並肩、手拉手，堅定捍衛彼此正當權益；在經濟全球化大潮中強筋骨、壯體魄，累累碩果惠及中非億萬百姓；在大災大疫面前同甘苦、共拼搏，書寫了一個個中非友好的感人故事；始終相互理解、彼此支持，樹立了新型國際關係的典範。經過近70年辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。面向未來，中方提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。



習近平指出，實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。中國正堅定不移以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。非洲也正朝著非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進。中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方的現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。



習近平提出，中非要攜手推進“六個現代化”。



——要攜手推進公正合理的現代化。推進國家現代化建設，既要遵循現代化一般規律，更要符合本國實際。中方願同非方加強治國理政經驗交流，支持各國探索適合本國國情的現代化道路，確保各國權利平等、機會平等。



——要攜手推進開放共贏的現代化。互利合作是符合各國長遠和根本利益的陽光大道。中方願同非方深化工業、農業、基礎設施、貿易投資等領域合作，樹立高質量共建“一帶一路”的標杆，共同打造落實全球發展倡議的樣板。