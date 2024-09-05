中方呼籲為平息加沙戰火採取切實行動

這是9月4日在位於紐約的聯合國總部拍攝的安理會巴以問題緊急公開會現場。中國常駐聯合國副代表耿爽4日在安理會巴以問題緊急公開會上發言，呼籲對當事方有重要影響的國家拿出真誠、負責任的態度，為平息加沙戰火採取切實行動。圖源：新華社 中評社北京9月5日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽4日在安理會巴以問題緊急公開會上發言，呼籲對當事方有重要影響的國家拿出真誠、負責任的態度，為平息加沙戰火採取切實行動。



耿爽說，中方譴責一切針對平民的暴力，反對一切違反國際法和國際人道法的行為。中方再次呼籲加大外交努力，推動所有被扣押人員，無論是以色列人還是巴勒斯坦人，都盡快獲釋，早日回家。



耿爽說，殘酷的事實充分說明，試圖通過延長戰爭取得“完全勝利”不過是一廂情願。武力不會為解救人質創造有利條件，只會加劇仇恨和矛盾，使對抗更加激烈、局勢更加動蕩。以色列領導人應該傾聽人民的強烈呼聲，把解救人質、拯救生命作為最優先目標，為實現停火、結束戰爭作出最大努力。



耿爽表示，每一個人的生命都是寶貴的，都不應該被剝奪活下去的權利。中方讚賞世衛組織等人道機構克服困難為加沙兒童開展脊髓灰質炎疫苗接種。加沙兒童和世界其他地區兒童一樣享有健康成長的權利，他們期盼安全的環境、充足的食物和美好的童年，不應在接種疫苗後繼續面臨槍林彈雨的死亡威脅。



耿爽指出，加沙衝突爆發即將滿11個月。儘管國際社會一再做出努力，持續發出停火止戰呼聲，但局勢仍沒有緩和降溫跡象。與此同時，除加沙之外，目前約旦河西岸局勢也在持續升級。國際社會絕不能讓加沙的人道慘劇在約旦河西岸上演。中方敦促各方特別是以色列保持冷靜克制，履行占領方義務，停止定居點活動，停止針對約旦河西岸的襲擊，尊重和維護耶路撒冷宗教聖地歷史形成的現狀。中方支持安理會為推動落實有關決議、早日平息戰火、緩解人道災難採取進一步行動。