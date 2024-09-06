中評現場：第十五屆東莞台灣名品博覽會開幕

啟動儀式（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月6日電（記者 盧哲）2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（簡稱“東莞台博會”）5日在位於東莞市的廣東現代國際展覽中心開幕。



展會由國務院台辦經濟局、廣東省台辦、東莞市政府、全國台企聯共同主辦。廣東省政府黨組成員陳良賢，兩岸企業家峰會大陸方面秘書長林軍，海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪，省台辦主任鐘揮鍔，東莞市委副書記、市長呂成蹊，省商務廳一級巡視員殷煥明，台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，省台辦、省工商聯等部門負責人，來自大陸相關省市、島內重要工商團體以及東南亞周邊國家的台企台商代表共500多名嘉賓參與。



在當天的開幕式上，多位嘉賓致辭並主禮了啟動儀式。陳良賢致辭指出，廣東與台灣一衣帶水，淵源深厚，經貿合作在粵台融合發展中發揮了重要作用。2010年以來，東莞台灣名品博覽會連續成功舉辦十四屆，已成為在海峽兩岸有突出影響力的涉台經貿交流活動和服務台商台企的“金字招牌”，為深化兩岸融合發展發揮了積極作用。廣東將深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，按照省委“1310”具體部署，聚焦培育新質生產力、聚焦製造業當家，不斷完善粵台合作機制，大力推進粵台深度融合發展；加快推進台資企業轉型升級，積極打造在粵台企高質量發展新優勢；積極推動兩岸青年交流合作，共同構築中華民族美好家園。



龍明彪表示，舉辦東莞台博會是落實黨的二十屆三中全會精神的重要舉措，將為台胞台企拓展大陸內銷市場，融入新發展格局、參與高質量發展發揮積極作用。去年，國務院批覆同意《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》。一年來，東莞全方位、多層次推動深化兩岸創新發展合作，推動莞台合作跨越新的發展階段。廣東省委、省政府高度重視這項工作，著力為台胞營造良好發展環境。希望更多台胞台企台青走進廣東、扎根廣東，以大陸廣闊市場為機遇，譜寫事業發展新篇章，開啟新合作、贏得新未來。