濃縮整座島！東莞台博會伴手禮專區超驚艷

“台灣伴手禮專區”橙色系的150個展位非常吸引眼球（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月7日電（記者 盧哲）2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（簡稱“東莞台博會”）5日在位於東莞市的廣東現代國際展覽中心開幕。作為具有兩岸影響力的重要展會之一，已有14年歷史的東莞台博會“台”含量極高，尤其是今年的“台灣伴手禮專區”，集合了全台22個縣市139家展商共150個展位、2000多項產品，可謂“濃縮了整座島”，產品琳琅滿目超驚艷。



在東莞台博會展館一側，“台灣伴手禮專區”橙色系的150個展位非常吸引眼球。展位擺放著各式各樣的零食、小吃、玩具、文創、香油、藥水、器具，展位上方寫有各特產來源地——從台北、台中，到台南，再到金門等等，可以說，把這些地名連一圈，你就能畫出台灣島的形狀。



在這個仿佛“濃縮了整座島”的專區裡，參觀者可以隨心所欲買到極富台灣特色的禮物。中評社記者在現場看到，成群結隊的參觀人士，在一個個展位前開心交談，有的試吃了各式各樣的台灣地道美食美茶，有的則對具有地方特色的器皿十分有興趣，還有的對來自寶島的藥油十分滿意，現場試用之後滿載而歸。



當然，在這個專區，美食依舊是最大的亮點，太陽餅、鳳梨酥、芋頭酥、牛軋糖、榴蓮餅、海苔脆、芝麻丸、黑鑽老茶、蜜香烏龍、日月潭紅茶、糯嘰嘰麻薯，一位帶著孩子“快樂購物”的東莞媽媽告訴記者，自己和孩子都非常喜歡台灣伴手禮專區，“因為不用飛台灣，就在東莞，一站就能飽嘗台灣美食，質量有保證，地道又美味。”