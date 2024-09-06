中評現場：三國外長見記者　談中非合作成果

記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月6日電（記者 海涵 李子寧）9月5日晚，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅同塞內加爾外長法勒、剛果（布）外長加科索共同會見中外記者，全面介紹2024年中非合作論壇峰會成果。



王毅表示，中非友好大家庭時隔6年再聚北京，共襄盛舉，意義重大，影響深遠。峰會期間，中非雙方圍繞攜手推進現代化、共築高水平中非命運共同體這一主題，回顧總結了中非友好歷程，高度評價論壇成果的落實進展，就加強中非全方位合作，達成明確政治共識，一致通過了北京宣言和北京行動計劃兩份重要文件，各方一致認為峰會取得了圓滿成功，主要成果體現在以下四個方面：一是，中國同非洲建交國實現了戰略夥伴關係的全覆蓋，中非友好的基礎是中國同每一個非洲國家的牢固的雙邊關係；二是，中國與非洲的整體關係提升為新時代全天候命運共同體；三是，明確了中非攜手推進現代化的六大主張，實現現代化是發展中國家不可剝奪的正當權利，如何實現現代化，實現什麼樣的現代化是擺在全球南方面前的歷史課題；四是，制定了下階段中非合作的行動藍圖，雙方通過了未來三年加強中非合作的北京宣言和行動計劃，習近平主席宣布了中方未來三年同非方開展攜手推進現代化的十大夥伴行動。



王毅指出，非洲的進步是人類進步的應有之義，沒有非洲的現代化，就沒有世界的現代化，中方會繼續為非洲現代化予以全方位的支持。中國幫助非洲，體現了中國共產黨的初心使命，也展現了中國人民的國際主義情懷。