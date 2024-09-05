一日籍男性在白俄羅斯被拘 或被認定為間諜

中評社香港9月5日電／共同社報導，俄羅斯盟國白俄羅斯國家電視廣播公司4日報導，該國拘押了一名日本男性情報機構人員。據悉5日播出的特別節目將進行詳細報導。日本政府相關人士5日透露，被拘的可能是在白俄羅斯東南部戈梅利州戈梅利國立大學工作的日語教師中西雅敏。



節目預告視頻中被拘人員自稱是“Nakanishi Masatoshi”，用俄語說“我的活動對白俄羅斯來說可能是危險的”。



日本駐白俄羅斯大使館透露稱，這名50多歲日籍男性涉嫌違反該國法律，於7月9日被拘。目前仍被拘押，據悉日本大使館工作人員進行了探視等支援。



官房長官林芳正5日在記者會上表示：“健康狀況沒有特別的問題。作為政府將繼續提供儘可能的支援。”關於拘押理由等，林芳正稱“當地有關部門正在調查此事，由於涉及個人信息，不便透露”。



據上述媒體透露，該男子收集了政局、社會局勢、白俄羅斯與烏克蘭邊境等相關信息，據稱還拍攝了軍事設施，可能被認定為間諜。特別節目的標題為《東京來的武士的失敗》，預告中介紹稱“接到特別任務來到戈梅利”。



據戈梅利國立大學官網顯示，日語課程有一名教師的姓名讀法與中西相同。



上述媒體報導稱，此人還搜索了中國“一帶一路”巨大經濟帶構想現狀的信息。