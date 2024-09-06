塞內加爾外長：中非合作進展實實在在

塞內加爾外長法勒（中評社 海涵攝） 中評社北京9月6日電（記者 海涵）9月5日晚，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅同塞內加爾外長法勒、剛果（布）外長加科索共同會見中外記者，全面介紹2024年中非合作論壇峰會成果。法勒在回答記者提問時表示，中非合作論壇為非洲的經濟和社會轉向做出了具體而實際的貢獻。



法勒介紹，在貿易方面，中非貿易額從2018年的1200億美元上升到了2022年的2820億美元，預計到2025年將達到3000億美元。此外，為了改善中非之間的貿易平衡，中方還承諾提高非洲的出口能力，並為非洲輸華產品提供便利的檢驗檢疫措施。中國正在擴大非洲產品准入機制，並對非洲最不發達國家實行98%的關稅減免。而今天上午習近平主席宣布將這一比例提高至100%，為中非開辟了實實在在新的合作前景。



在減貧方面，非方讚賞2023年在海南舉辦的第二屆中非農業合作論壇所確定的中非發展計劃。在這份計劃中，將農業列為優先領域，隨後非洲農業發展計劃通過，旨在促進非洲農業現代化。同時，這份計劃也聚焦在非洲建設具有高附加值的加工業。



在工業領域，支持非洲工業化倡議順利啟動，並於非洲基礎設施發展計劃和非洲大陸自由貿易區積極對接。同時在“一帶一路”倡議框架下，還將在非洲實施30個基礎設施互聯互通項目，進一步鞏固這一勢頭。



在衛生領域，中國於2023年1月建成並交付的非洲疾控中心是一項重大成就，將有助於加強非洲公共衛生領域的能力。



在包括能源轉型、應對氣候變化等在內的可持續發展領域，2021年中非合作論壇第八屆部長級會議達喀爾宣言為非洲國家應對氣候變化的脆弱性奠定了基礎。非方決定利用中國技術實施發展項目，助力非洲預防自然災害，保護海洋資源，打擊非法漁獵，保護海岸線和可再生能源。



在非洲和平與安全這一關鍵問題上，中國不僅是聯合國維和行動第二大出資國，還為非盟的和平與安全架構提供了大量支持，該架構的基礎堅定堅持“非洲爭端非洲解決”。



法勒指出，中非合作進展很多，而且是實實在在的，會為未來非洲經濟社會的發展做出重要貢獻。



