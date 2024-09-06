剛果外長：中非合作是現代世界歷史獨特典範

剛果（布）外長加科索（中評社 海涵攝） 中評社北京9月6日電（記者 李子寧）中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅同塞內加爾外長法勒、剛果（布）外長加科索5日晚共同會見中外記者，全面介紹2024年中非合作論壇峰會成果。



加科索表示，中非合作是現代世界歷史中的一個獨特典範，中非合作在過去20年間走過了一段非凡的歷程，取得了舉世矚目的成功，為改善中非人民生活水平，提升中非人民福祉作出了切實貢獻。20多年前中國向非洲伸出了兄弟之手，為加速非洲現代化進程作出了巨大貢獻。在所有非洲人的記憶裡，從未有過一個國家像中國這樣與我們開展如此具有典範性和前景廣闊的經貿合作，相信這段卓越的歷程將永載史册。



加科索說，過去20年間，中非的人文交流，也極大促進了中非人民的相知相親，在剛果共和國就有許多年輕人通過當地的孔子學院或是在中國的高校留學，學到了一口流利的漢語，也有許多中國人學會了剛果的語言。此外，本屆中非合作論壇峰會繼往開來，延續了非中以互利共贏和團結協作為基石的合作。通過“一帶一路”倡議，各項新的交通和通訊基礎設施項目將得以實施，助力非洲進一步實現互聯互通，更好融入世界貿易網絡。



加科索指出，當前國際舞台上的某些力量，罔顧世界和平與正義，為一己私利執著於分裂動搖世界這座“大廈”，此次來到北京參加峰會，我們也希望能夠以我們自己的方式，使得國際秩序朝著更加積極的方向發展。



加科索說，在習近平主席的英明領導和高瞻遠矚下，中國不僅實現了卓越的經濟發展，也大幅度提高了人民的生活水平，同時也正是在習近平主席的領導下，中國決定以前所未有的力度強化與非洲的經濟合作，使得中國成為了非洲的第一大夥伴。這種對雙方都有利的合作，就是大家所說的共贏。



“自今晚起，剛果共和國將接任論壇非方主席國，剛果共和國將以同樣的決心、勇氣和奉獻精神，繼續推進這份事業，以實現我們共同的發展目標，造福中非人民，為中非友誼作出貢獻。”加科索最後表示。