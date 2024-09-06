王毅：2024中非合作論壇峰會取得四大成果

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅（中評社 海涵攝） 中評社北京9月6日電（記者 李子寧）中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅同塞內加爾外長法勒、剛果（布）外長加科索5日晚共同會見中外記者，全面介紹2024年中非合作論壇峰會成果。



王毅表示，今天上午中非合作論壇北京峰會盛大開幕，中非友好大家庭時隔6年再聚北京，共襄盛舉，意義重大，影響深遠。峰會期間，中非雙方圍繞攜手推進現代化、共築高水平中非命運共同體這一主題，回顧總結了中非友好歷程，高度評價論壇成果的落實進展，就加強中非全方位合作，達成明確政治共識，一致通過了北京宣言和北京行動計劃兩份重要文件，各方一致認為峰會取得了圓滿成功，主要成果體現在以下四個方面。



一是，中國同非洲建交國實現了戰略夥伴關係的全覆蓋，中非友好的基礎是中國同每一個非洲國家的牢固的雙邊關係。峰會期間，習近平主席同所有與會元首和重要政府首腦舉行了雙邊會晤，就重大戰略性問題進行深入溝通。中共中央政治局全體常委同志和國家副主席也會見了與會的非方各國領導人。峰會期間，中方總共同30個國家建立或提升了戰略夥伴關係，中國和53個非洲戰略夥伴並肩站在一起，必將為促進中非人民的福祉，維護世界的和平穩定發揮更大的作用。

