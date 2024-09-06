快評：民眾黨存亡危機　第三勢力何處去？

中評社快評／民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，昨天遭台北地院裁定羈押禁見。柯文哲入監，民眾黨面臨存亡危機，台灣第三勢力何處去？是緊隨而來的另一個焦點。



民眾黨在今年1月台灣大選中得票304萬334票，得票率22．07％，名列前三大黨，擁有8席不分區“立委”，是台灣藍綠之外最具實力的一方勢力。民眾黨自許、也被視為台灣藍綠兩黨之外的第三種選擇，擁有眾多年輕支持者，他們懷疑國民黨、也不信任民進黨。



柯文哲被羈押禁見，重創形象、重創民眾黨。民眾黨緊急應變小組上午將召開擴大會議，商討如何救亡圖存。民眾黨接下來由誰領導、是否有能力重組黨內士氣，關係民眾黨生死。因為柯文哲出事，台灣選舉制度設計又不利小黨生存，台灣可能重現藍綠對決，民眾黨可能會被邊緣化。



幾十年來台灣第三勢力起起落落，從新黨、親民黨、台聯黨、時代力量，一個個橫空出世、聲勢如日中天，但沒過幾年就斷崖式崩落，暴起暴跌，雖然原因不同，但泡沫化的命運卻是一樣的。目前台灣第三勢力的代表是民眾黨，因為黨主席涉入弊案而深陷危機，民眾黨及其支持者將往何處去？這不止影響藍綠力量消長，也將影響台灣政局及兩岸關係的走向。



民眾黨“立委”黃國昌昨天說，這是長期的抗爭，不僅是柯文哲個人清白，是對抗新威權體制對台灣民主的傷害，民進黨中央緊急應變小組今天將召開擴大會議，討論對下階段採取的行動。



事已至此，情勢惡劣。更堅定推動在野合作，抗衡“台獨”化，不被執政當局分化收買、不被各個擊破，是民眾黨未來應走的路。