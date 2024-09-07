兩岸媒體人走進長虹　感受新型工業化園區

兩岸媒體到訪長虹產業園區（中評社 段曉魯攝） 中評社綿陽9月7日電（記者 段曉魯）9月5日上午，兩岸媒體人來到位於綿陽市長虹產業園區，感受長虹控股集團公司創新、變革、發展的動能。



公司負責人介紹到，該產業園區由長虹控股集團在2019年3月投資建設，佔地面積約1300畝，總投資約55億元人民幣，主要佈局智慧顯示終端、智慧能源及相關配套產業，園區共有9家企業。產業園搭載長虹自主研發的工業互聯網平台，融合人工智能、區塊鏈、邊緣計算等前沿技術，全面協同智能化研發、檢測和製造等資源，實現複雜產品的大規模個人化訂製。



公司負責人表示，“智慧顯示工廠”項目是工信部智能製造首批示點示範項目。通過工業機器人、機器視覺等多項技術，創造了中國第一批“5G＋互聯網”生產線，成功推動產業數字化、管理信息化，並在中國家電行業率先實現大規模個人化訂製服務。



長紅智慧顯示技術人員對記者表示，現在訂單交付周期大幅縮減，通過智能化製造，其中的成本也降低了百分之三十三。這裡工廠里的大型安裝機器人有55台，智能化的設備有600多套，隨著國家智慧改造政策的提出，未來公司會引進更多機器人設備，逐步完善生產線上的智能化設備。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

