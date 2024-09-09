廣漢農服務綜合平台　推進農業農村現代化

昨日下午兩岸媒體人參觀位於廣漢農業服務綜合平台（中評社 段曉魯攝） 中評社綿陽9月9日電（記者 段曉魯）9月5日下午，兩岸媒體人參觀位於四川廣漢的農業服務綜合平台，瞭解農民土地託管的一系列農業服務。



廣漢市惠民農機專合負責人楊萍表示，廣漢市農業社會化服務經過二十餘年的生產實踐，探索除了“適度規模生產＋農業社會化服務”的現代農業發展模式，構建“1345”農業社會化服務體系。農業社會化服務實現了農業生產的專業化分工和集約化經營，引進小農戶融入現代農業發展。



楊萍亦表示，目前全市參與社會化服務的組織數量達到360家以上，年度服務面積145萬畝次，覆蓋超過90%的小農戶。服務內容涵蓋農資配送，機耕、播種、田管、防治、收穫、加工銷售等。



楊萍告訴記者，現在農村的青年比較少，擁有土地的人多半是長者，他們沒有能力自己下田重地和銷售，來到農業服務綜合平台可以進行託管，由服務部分幫忙處理，這樣比自己重地銷售更加省錢，效率也更快。



談到“未來的地誰種”這個問題時，楊萍告訴記者，現在願意下田重地的年輕人不多了，除了要提升種地帶來的經濟收入以外，更要讓種地人有社會地位。中國的農戶與美國不同，實行的是小農經濟，農戶如果有大量的田地進行種地，會有比較大的風險，例如田間管理、控制成本、天災的因素，所以都是以小農為主。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

