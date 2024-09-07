長虹劉海中答中評：利用智能化為產業升級

長虹控股集團黨委宣傳部劉海中（中評社 段曉魯攝） 中評社綿陽9月7日電（記者 段曉魯）9月5日上午兩岸媒體人來到位於四川綿陽市長虹產業園區，感受長虹控股集團公司創新、變革、發展的動能。長虹控股集團黨委宣傳部劉海中接受中評社採訪表示，長虹公司圍繞數字經濟大力發展新質生產力，推進新型工業化，打造工業互聯網平台，這極大了提升了公司的生產效率和產品品質。



劉海中表示，長虹控股集團公司已成為數字型企業，圍繞數字經濟大力發展新質生產力，推進新型工業化，打造工業互聯網平台，通過互聯網平台，一方面給自己賦能，已將傳統製造業進行智能化改造和升級，在設備、產線、工廠都進行了智能升級，這極大了提升了公司的生產效率和產品品質。此外，公司的工業互聯網平台服務涵蓋面廣，有提供7萬家供應商，也有很多中小企業，這也為中小企業的發展提供有利支持。



劉海中亦表示，現在公司沒有生產芯片，只是提供模組，主要是提供給客戶。如果客戶需要智慧城市或者家具智能的應用，公司就會提供相關服務給到他們。



關於長虹充電樁服務，劉海中表示，現在很多高速路需要為汽車充電，長虹充電樁迎合了中國電動車充電的需要，現在長虹充電樁已經在318國道上投入使用。很多人會覺得充電樁是汽車公司在製造，其實不一定，大多數的充電樁是由能源公司或者是交通部門在製造，這是大多數人認識的誤區。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。