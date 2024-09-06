國台辦：賴清德近日言論暴露分裂險惡用心

中評社北京9月6日電／據新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華5日答記者問表示，賴清德不斷進行“台獨”挑釁，大肆渲染所謂“中國威脅”，拒不接受“九二共識”，極力迎合外部勢力反華論調，大搞“以武謀獨”“倚外謀獨”，完全是為其“台獨”立場服務、為其分裂圖謀服務。其一派胡言完全是偷換概念、混淆是非，充分暴露其謀求“台獨”、分裂國家和破壞台海和平的險惡用心。



有記者問：日前，賴清德接受專訪稱，“中國不是因領土關係才想侵略台灣，真正目的是想要改變以規則為基礎的世界秩序以成就霸權；絕不接受一個中國原則的‘九二共識’，一旦接受就等於讓渡台灣主權，中華民國或台灣主權不在的話，一切都是白談”。對此有何評論？陳斌華作上述回應。



陳斌華指出，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂“主權”。結束兩岸政治對立狀態，完成祖國統一，維護中國領土和主權完整，是對二戰成果和戰後國際秩序的捍衛。



陳斌華表示，祖國完全統一是歷史必然、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。廣大台灣同胞要看清賴清德頑固堅持“台獨”立場、實施分裂國家活動的真實面目，充分認識“台獨”分裂的危險性和危害性，從民族大義出發，從維護自身安全和利益出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的“台獨”挑釁、冒險行徑，致力維護台海和平穩定。