何以夜不能寐？伯恩斯：憂美中兩軍意外衝突

伯恩斯希望美中競爭關係的終局是和平 FP視頻 中評社華盛頓9月5日電（記者 余東暉）美國駐華大使伯恩斯被問到任職中國三年什麼事情讓他夜不能寐時表示，他最擔憂美中兩軍發生意外衝突，因而希望美中兩軍高層能在發生事故時即時溝通。他希望美中未來十幾年雖然進行激烈競爭，但終局是保持和平關係。



伯恩斯4日與《外交政策》總編阿格拉瓦爾（Ravi Agrawal）進行48分鐘的線上對話，談美國對華政策演變以及他擔任美國駐華大使的體會。



對話從最近的中美高層戰略溝通開始。伯恩斯表示，沙利文的北京之行非常有成效，非常有建設性。上周沙利文與王毅進行了12個小時的會談，第一次見到了習近平和張又俠。這是從2021年以來所擁有的渠道，沙利文與王毅及其前任楊潔篪進行過9次會談。再加上布林肯今年4月訪華並見到習近平，以及耶倫、雷蒙多等部長所做的工作，“我們現在與中國領導層建立起了聯繫。這在有些人聽起來可能覺得很平常，但其實相當不尋常，且非常重要。”伯恩斯表示。



伯恩斯指出，2023年2月“氣球事件”之後，兩國關係真的跌到了谷底。雙方沒有可靠的內閣級溝通渠道。雙方試圖創建它們，已經取得成功。這並不意味著已經解決了兩國競爭中的大量分歧，但確實意味著雙方在外交上建立聯繫，可以討論問題，避免衝突，同時捍衛國家利益。這是美中關係一個非常重要的目標。



伯恩斯表示，這是一場結構性競爭，在軍事、經濟、技術等領域，兩國未來十年仍將保持結構性的激烈競爭。“我們必須以這樣一種方式處理關係，即我們捍衛美國的國家利益，但我們避免衝突。”雙方在南海、台灣等問題上有巨大分歧，就這些問題進行直接對話非常重要。