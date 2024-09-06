香港硬地滾球隊再添1金1銀

中國香港代表隊在殘奧會再取一金一銀。（圖源：政府新聞處） 中評社北京9月6日電／據香港文匯網報導，今日（巴黎時間9月5日），香港運動員在2024年巴黎殘疾人奧運會再傳捷報。謝德樺和何宛淇在硬地滾球混合雙人BC3級賽事勇奪金牌，梁育榮和張沅亦在硬地滾球混合雙人BC4級賽事奪得銀牌。行政長官李家超向得獎運動員和他們的教練致以衷心祝賀。



李家超表示，4位運動員在比賽中全力以赴，發揮團體合作精神，展現精湛技術。梁育榮更是今屆第6次代表中國香港參加殘奧會，並再度登上頒獎台，成就斐然。4位運動員的出色表現和專業態度，使他和全港市民引以為傲。李家超呼籲市民繼續關注中國香港代表團的動態，支持香港運動員。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，中國香港代表隊在賽事中保持高度專注，展現過人戰術和精準技巧。他親身看到運動員分別在各自的雙人賽中奮鬥，感到無比振奮，這優異佳績固然是運動員努力的成果，但教練、醫護和支援團隊同樣功不可沒。



行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，4名運動員技術出眾，在比賽中表現合拍，展現無比默契，共同為中國香港代表團再添2面獎牌。香港硬地滾球隊在今屆殘奧會一共奪得5面獎牌，證明香港運動員實力過人，他們的努力付出和優異成績令人敬佩和自豪。