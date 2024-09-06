保全協助仲裁程序　提升香港調解中心優勢

截至今年4月，香港國際仲裁中心已向內地法院提出保全協助申請119份。（圖源：大公報） 中評社北京9月6日電／據大公報報導，最高人民法院（最高法）昨日在北京發布六宗支持香港仲裁典型案例，其中包括申請確認涉港仲裁協議效力案件、協助香港仲裁的保全案件，以及申請認可和執行香港仲裁裁決案件等。據最高法介紹，2019年以來，人民法院共受理涉港仲裁司法審查案件逾千宗，本次發布的六宗典型案例生動展現了人民法院依法支持香港仲裁、推進國際仲裁高質量發展的司法立場。



律政司對最高法發布支持香港仲裁典型案例表示歡迎。律政司發言人回復《大公報》查詢表示，這些案例展示了最高人民法院為香港仲裁程序提供便捷高效的保全協助，便利香港仲裁裁決跨境執行，以及支持和鼓勵當事人選擇香港仲裁解決糾紛，進一步增強了香港作為仲裁地的吸引力。＼大公報記者 趙一存（北京）、黃釔淼（香港）連線報導



仲裁是中國法律規定的糾紛解決制度，也是國際通行的解決經貿投資爭議的重要途徑。“黨的二十屆三中全會對加強涉外法治建設、健全國際商事仲裁制度作出重要決策部署。”最高法強調，支持香港建設亞太地區國際法律及爭議解決服務中心，對於促進高水平對外開放和高質量共建“一帶一路”，深化粵港澳大灣區規則銜接、機制對接，營造市場化法治化國際化一流營商環境，具有重要意義。



為兩地司法互助提供有益示範



“仲裁保全對於保障仲裁程序順利進行以及仲裁裁決的最終執行具有重要作用。”最高法介紹，在案例1中，內地法院優化協助保全機制，為香港仲裁程序提供了便捷高效的保全協助，並使得仲裁申請人其後申請認可和執行香港仲裁裁決的案件得到快速處理以及順利執行，為兩地司法互助提供了有益示範。



最高法表示，支持和鼓勵當事人選擇香港仲裁解決糾紛。仲裁協議是仲裁制度的基石，是仲裁機構取得管轄權、啟動程序的前提性條件。案例3就準確適用仲裁協議衝突規範，認定仲裁地法律即香港法律為仲裁協議效力准據法，進而適用香港《仲裁條例》確認案涉仲裁協議有效。案例4依據香港《仲裁條例》中對仲裁協議“書面形式”的構成要件進行解釋，認可當事人通過援引方式達成仲裁協議。案例5準確查明香港法律，尊重當事人在港仲裁意願，針對表述不規範的仲裁協議予以合理解釋，明確協議約定所指向的仲裁機構的含義。上述三宗案例的處理凸顯了內地法院準確適用仲裁協議准據法、支持當事人選擇在香港進行仲裁，促進仲裁在多元化糾紛解決機制中發揮重要作用。