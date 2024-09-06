中外聯合研究團隊解碼海洋微生物“基因”

圖為發表在《自然》期刊上的該成果部分內容。（受訪者供圖）（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，擁有超4.31萬個海洋微生物基因組和24.58億個基因序列的海洋微生物基因數據庫，由華大生命科學研究院參與的國際聯合研究團隊共同構建。這一數據庫中有2萬多個微生物是新發現物種，約1萬個微生物在深海中首次被發現。



這是記者9月5日從華大生命科學研究院舉行的“千種海洋生物基因測序項目”成果暨全球海洋微生物基因庫建設及應用成果聯合發布會上獲悉的。相關研究成果已在4日的《自然》期刊發表。



海洋微生物基因數據庫信息被刷新



記者從華大生命科學研究院瞭解到，這一聯合研究團隊由我國華大生命科學研究院及英國、丹麥等國家專家共同組成。研究團隊歷時五年，通過對目前已公開的接近240TB海洋微生物宏基因組數據進行分析，構建了擁有超4.31萬個海洋微生物基因組和24.58億個基因序列的海洋微生物基因數據庫。



據介紹，這一數據庫包含從南極到北極、從近海到深遠海、從表層海洋到萬米超深淵等海洋生態系統的信息，是已報導海洋基因組數據庫Tara Ocean的3倍、蛋白序列庫的60倍。其中，2萬多個微生物是新發現物種，近1萬個微生物為在深海獨特生境中首次發現。



華大生命科學研究院分院院長範廣益表示，此研究極大拓寬了對海洋古菌、海洋細菌等海洋微生物多樣性的理解，解析並繪制了全球海洋微生物群落的生物地理分布模式，為理解微生物如何在不同環境中分布提供了新視角，為海洋微生物演化、環境適應性及生態學研究提供了新機遇。



發現3個高活性新型嗜鹽PET塑料降解酶



塑料污染是全球性難題，研究團隊此次研究發現了3個深海來源的高活性新型嗜鹽PET塑料降解酶。研究發現，這種降解酶3天內對PET薄膜降解率達到83%，是已報導的IsPETase塑料降解酶活性的44倍。

