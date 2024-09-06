韓正出席第九屆東方經濟論壇全會並致辭

9月5日下午，第九屆東方經濟論壇全會在俄羅斯符拉迪沃斯托克市舉行。中國國家副主席韓正出席並作了題為《深化團結合作 共促繁榮發展》的致辭。（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，第九屆東方經濟論壇全會9月5日下午在俄羅斯符拉迪沃斯托克市舉行。中國國家副主席韓正出席並作了題為《深化團結合作 共促繁榮發展》的致辭。俄羅斯總統普京、馬來西亞總理安瓦爾出席會議並致辭。



韓正指出，當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，但和平、發展、合作、共贏的大勢不可阻擋。習近平主席提出構建人類命運共同體的重大理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為全球治理貢獻“中國方案”，為國際社會攜手應對挑戰、實現共同發展注入信心和動力。中方願同地區國家共同努力，深化團結合作，共同促進本地區和平穩定和繁榮發展。



韓正對深化東北亞地區合作提出三點建議。一是秉持開放包容。中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，推動建設開放型世界經濟，反對保護主義，反對“脫鈎斷鏈”，反對單邊制裁、極限施壓。中方願同地區各國加強團結，堅持開放、公平、彼此尊重，共謀合作發展。二是深化互利合作。東北亞地區各國要積極尋找更多利益契合點，共同維護產供鏈穩定暢通，加強在人工智能、數字經濟、綠色經濟等領域合作，助力共同發展。三是統籌發展安全。中國堅定做世界和平的維護者和全球發展的促進者，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。



韓正指出，中共二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖。中國式現代化是走和平發展道路的現代化，是惠及世界的現代化。中國將繼續推動高質量發展和高水平對外開放，以自身發展為地區和世界創造更多機遇，為地區和世界現代化進程作出應有貢獻。