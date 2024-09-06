“天路”拉動沿線經濟發展

（圖源：新華社） 中評社北京9月6日電／據央視新聞報導，滬昆空中大通道空域優化方案正式啟用，由原先“單車道”擴容為“雙車道”，新辟航線13條，新增航線裡程4707千米，航路容量提升約32%，緩解了部分航空樞紐因航班快速增長帶來的空域緊張問題，促進了沿線地區的經濟發展。



9月5日上午，一批1噸多重的鬆茸通過MU5807航班，從昆明機場起飛，幾個小時後這批鬆茸將運達上海，分銷到各大商超市場，第一時間出現在上海老百姓的餐桌上。



作為雲南的特產，鮮花、野生菌等產品由於對運輸時效有著較高的要求，一般都是通過飛機運往全國各地，運輸需求非常旺盛。而隨著航線航班的增加，讓更多的鮮花和野生菌及時順利運達目的地，為當地不少企業帶來新的發展契機。



昆明通泰物流有限公司總經理 郭小艶：我們每天操作全國各地的鮮花10噸左右，特別是華東方向和華北方向的需求比較大。下一步，我們爭取每天達到20%到50%的增長。



目前昆明機場已開通定期貨運航線4條，其中國內2條，國際航線2條，航點基本覆蓋全國一線省會城市和東南亞、中東及東北亞等國家。隨著滬昆空中大通道的開通，預計未來航線航班還將進一步增加。



中國民航科學技術研究院航空運輸所主任經濟師 鐘山：結合我們前期的測算，一條航線能夠為當地經濟帶來25－30萬元的綜合經濟效益。受益於此，我們滬昆大通道以及相關的長三角、滇中等經濟區，這些經濟帶能夠帶來更多的經濟貢獻，我們初步估算，大概有1500億元以上的綜合經濟效益。