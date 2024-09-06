網評：中非合作何以成為對非合作的“樣板”

中評社北京9月6日電／網評：中非合作論壇何以成為國際對非合作的“樣板”？



來源：中國網 作者：卓振偉



中非合作論壇是中國特色大國外交的一項制度創新，新時代以來成為共築高水平中非命運共同體的機制保障。中非合作論壇自2000年創立以來，始終堅持正確義利觀，使中非走出一條特色鮮明的合作共贏之路。論壇已成為中非合作的響亮品牌，也成為引領國際對非合作的一面旗幟。



在全球範圍內，中非合作論壇激發了“鮎魚效應”，促使國際對非合作出現制度同構，為非洲爭取國際支持創造更加有利的條件。以中非合作論壇為分水嶺，在此之前，這類機制性合作平台多存在於美西方國家對非洲的交往；在此之後，印度、俄羅斯、沙特、土耳其等新興國家也紛紛效仿中國，而美西方國家也開始重新重視和優化這種合作模式。目前，七國集團、金磚國家等10多個世界主要國家和組織建立了“非洲＋1”峰會外交機制，紛紛發布對非合作文件，推進對非整體外交。塞內加爾學者阿達瑪•蓋耶認為，正是中國在非洲的出現，使昔日受人蔑視的非洲成為眾人追求的“漂亮姑娘”。



毋庸置疑，中非合作論壇深刻影響著中非關係史、非洲國際關係史乃至人類命運共同體的進程。與眾多對非合作機制相比，中非合作論壇具有許多鮮明特色和獨特優勢。



傳承並夯實世代友好的情感傳統



中非合作論壇雖是新世紀的產物，其所依托的中非友好傳統卻源遠流長。自新中國第一代領導人和非洲老一輩政治家交往起，雙方就注重照顧對方的民族自尊心，對各自生存與發展都有著深刻的同理心、同情心。習近平主席曾深情地說：“我這個年紀的中國人，從小就是在中非友好的熱烈氣氛中長大的。”從爭取民族解放到攜手逐夢現代化，中非從來都是命運共同體，形成了中非友好合作精神。正是基於這份信任，非洲外交官在世紀之交點燃了創建中非合作機制的星星之火。根據中國前外交部長唐家璇在《勁雨煦風》中的回憶，馬達加斯加前外交部長利拉•拉齊凡德里亞馬納納曾親自向他提議，既然中非關係這麼好，合作這麼多，為何不考慮建立一個論壇。而後，中國領導人積極回應並付諸實踐。這與非洲國家被動接受前殖民宗主國“召喚”、參加集體對話機制有著天壤之別。

