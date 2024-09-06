第二屆網絡空間安全論壇天津開幕

9月4日，第二屆網絡空間安全（天津）論壇開幕式現場。（來源：新華社） 中評社北京9月6日電／據新華社報導，中國國家計算機病毒應急處理中心抽樣25萬個App統計分析發現，截至2024年6月，49.17%的App有明確開發／運營主體，較去年同期增長10.32個百分點。這意味著，在中國約一半App可找到“責任人”，移動互聯網安全風險進一步降低。



這是記者從正在此間舉行的第二屆網絡空間安全（天津）論壇上獲得的最新消息。該論壇9月4日開幕，由天津市人民政府主辦，國家計算機病毒應急處理中心、天津市公安局、天津市濱海新區人民政府承辦，國家網絡與信息安全信息通報中心協辦，邀請來自世界各國的近800位官員、專家、企業家共同探討網絡空間治理之策。



“工信部去年開展移動互聯網應用程序備案工作，移動互聯網應用責任主體信息缺失問題有所好轉。”國家計算機病毒應急處理中心專家劉彥說，中國正在努力築牢網絡安全防線，提高網絡安全保障水平。



1994年，隨著一條64K國際專線開通，中國成為國際互聯網第77個成員。今年是中國全功能接入國際互聯網30周年，也是中國提出構建網絡強國戰略目標10周年。目前中國互聯網上網人數已達10.92億人，其中手機上網人數10.91億人，為全球之最。



數字技術高速發展，經濟結構轉型升級迅速，新技術、新場景、新業態催生網絡安全新變化，面對數字化時代移動互聯網應用的全方位覆蓋所帶來的一系列風險隱患，中國不斷完善政策法律法規體系擴展法律覆蓋面，明確治理方向，推動數字中國、數字經濟創新發展。



在前期頒布網絡安全法、個人信息保護法、數據安全法等法律的基礎上，2023年8月，中國率先施行《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，2023年10月，國務院發布《未成年人網絡保護條例》；2024年5月，中央網信辦等4部委發布《互聯網政務應用安全管理規定》……



在一系列“組合拳”的作用下，中國全民網絡安全素養不斷提升，網絡安全環境進一步優化。



