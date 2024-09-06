2024年戲曲百戲盛典在江蘇昆山開幕

中評社北京9月6日電／據新華社報導，9月5日，2024年戲曲百戲（昆山）盛典在江蘇省昆山市開幕。本屆盛典以“戲曲的盛會 百姓的節日”為主題，採取線上線下相結合的方式，將演出5台大戲、21場折子戲，匯集了全國45家戲曲劇團、87個劇目，活動將持續到9月23日。