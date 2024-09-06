中國援外醫療隊助力非洲國家抗瘧 圖源：央視新聞 中評社北京9月6日電／據央視新聞報導，在非洲科摩羅，曾瘧疾肆虐。2006年，廣州中醫藥大學青蒿抗瘧援外醫療隊來到科摩羅，協助開展從源頭快速清除瘧疾的計劃，經過一批批醫療隊的努力，目前當地的瘧疾發病率和死亡率都大大降低。



廣州中醫藥大學青蒿研究中心研究員 鄧長生：我們當時到了科摩羅所有的醫療點，門診病人60%是瘧疾病人，住院病人有一半是瘧疾病人。我們去的各個鄉鎮醫院，走廊裡躺的都是瘧疾病人。



鄧長生是廣州中醫藥大學青蒿抗瘧援外醫療隊第一批前往科摩羅的醫療隊員。2006年，他們看到科摩羅醫療條件落後，缺乏防治藥品。一開始，當地人對來自中國的治療方案和藥品還不太瞭解，為盡快展開工作，醫療隊想了不少辦法。



廣州中醫藥大學青蒿研究中心研究員 鄧長生：我們宣傳是做到逐家、逐戶、逐村，比如我們採取摩托車巡游，車輛張貼橫幅、宣傳畫的形式，讓當地政府、當地民眾加以接受。現場我們中方團隊以身試藥，觀察我們沒什麼反應，當地的行政長官、行政官員帶頭來吃，吃完之後，當地民眾才一步一步去接受。



經過中國醫療隊多年來堅持不懈努力，來自中國的抗瘧方案取得明顯效果，科摩羅瘧疾全年發病率下降98%，從控制瘧疾階段進入預消除階段。



廣州中醫藥大學青蒿研究中心研究員 鄧長生：之前科摩羅官方統計的數據，每一年的瘧疾死亡人數超過了60人，經過我們這個項目實施，沒有因為瘧疾而死亡。



現在，科摩羅用的是第四代青蒿素復方，團隊在繼續鞏固抗瘧成果的同時，還在做大量臨床數據研究，促進藥物更新迭代。