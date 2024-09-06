國際月球科研站迎來多國新夥伴

中評社北京9月6日電／據大公網報導，由中國倡議發起的國際月球科研站大科學工程，再次迎來全球合作的新夥伴。在昨日舉行的第二屆深空探測（天都）國際會議上，中國國家航天局與塞內加爾航天局簽署《關於國際月球科研站合作的協定》，深空探測實驗室與來自瑞士、塞爾維亞、阿聯酋、印尼等國家的10個研究機構簽署《關於國際月球科研站合作諒解備忘錄》。



國際月球科研站按照“共商、共建、共享”的基本原則，聯合國際夥伴共同開展方案論證、技術開發、工程建設、運營維護、科學研究、人才培養等工作，致力於打造成為開放共享的科學平台和共商共建的合作平台。



大會上，中國深空探測重大專項總設計師吳艶華向世界各國發起國際月球科研站六大合作倡議，歡迎世界各國夥伴在項目各個階段、任務各個層級參與國際月球科研站研製建設，包括開展聯合論證、任務級、系統級、分系統級、設備級、地面設施、科學應用、教育培訓等八個方面的項目合作。中國還將採取成立國際合作委員會、建設國際合作總部等十大舉措，積極為國際合作夥伴創造良好的條件。



據介紹，2017年，中國國家航天局向國際社會正式發起國際月球科研站合作倡議，得到了廣泛關注和積極響應。截至目前，已有10餘個國家（國際組織）和40餘個國際機構與我國有關方面簽署了國際合作文件。國際月球科研站是中國聯合各國，在月球表面、月球軌道和地面建設月地聯通的，長期自主運行、短期有人參與，可拓展、可維護的綜合性科學實驗設施。