天問三號2028前後征空

中評社北京9月6日電／據大公網報導，昨日在安徽黃山舉行的第二屆深空探測（天都）國際會議主論壇上，天問三號任務總設計師劉繼忠透露，中國天問三號任務計劃在2028年前後實施兩次發射任務，實現火星樣品返回地球。這有望成為人類首次火星取樣返回任務，並較中國官方此前公布2030年實現火星取樣返回的時間表有所提前。據介紹，天問三號將確立生命痕跡探尋為第一科學目標。



從1960年蘇聯發射了1960A火星探測器開始，在人類已有的64年探火歷史中，至今已有7個國家（國際組織）開展了47次火星探測任務，實現了對火星的飛掠、環繞、著陸和巡視探測，而難度更高的火星取樣返回仍面臨諸多挑戰、有待突破。在火星探測領域，中國起點較高，通過2020年的天問一號任務，一次性完成對火星的“繞、落、巡”探測，超期服役的祝融號火星車獲得了豐碩科研成果。



取回人類第一批“火壤”，是包括中國在內世界航天強國的重要計劃。2016年，時任美國總統奧巴馬曾撰文稱，美國政府將在本世紀30年代到來之前將人類送上火星並安全返回。不過，美國火星探測計劃一再變動，最近的報導來自於今年4月，NASA再次調整了火星采樣方案。業界專家認為，方案的調整意味著不確定性，目前看來，NASA的火星樣本是否能在2040年返回地球，2050年是否能載人登火也存在疑問。



籌建世界首個火星樣品實驗室



中國的火星探測計劃穩扎穩打。中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁今年4月表示，縱觀世界各個國家的進展，中國有望成為第一個火星采樣返回的國家。目前，中國已經開始籌劃建設世界首個火星樣品實驗室，同時深化論證天問四號探測任務，實現木星及其衛星環繞探測，隨後抵達天王星。