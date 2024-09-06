美佐治亞州14歲槍手血洗高中　致4死9傷

槍擊案發生後，阿巴拉契高中學生在校門口等待家長。圖源：法新社 中評社北京9月6日電／據大公報報導，綜合報導：美國佐治亞州巴羅縣阿巴拉契高中4日發生槍擊案，該校一名14歲男學生格雷開槍打死2名學生與2名教師，另有9人受傷送院。佐治亞州執法官員表示，槍手已經被捕，他將被控謀殺，並以成年人身份接受審判。美媒披露，格雷去年5月曾在網上發帖威脅實施校園槍擊，聯邦調查局（FBI）和警方對其進行約談，但未有採取進一步行動。



這起槍擊案4日上午發生在巴羅縣溫德市阿巴拉契高中，距佐治亞州首府亞特蘭約72公里。該校約有1932名學生，於8月1日開學。案發後阿巴拉契高中被封鎖。巴羅縣所有學校本周餘下時間將關閉。



當局已確認4名死者身份，分別為兩名14歲的學生、一名39歲的數學老師兼助理足球教練，以及一名53歲的數學老師。



槍手將以成年人身份受審



佐治亞州調查局局長霍西在當天下午的新聞發布會上表示，槍手是阿巴拉契高中的14歲學生科爾特.格雷。當地警方在4日上午10點20分接到有槍手出沒的報告，執法人員很快到達現場。槍手與一名校警對峙時，突然趴在地上投降。



格雷隨後被捕，他將被指控犯有謀殺罪，並將被視作成年人接受審訊。警方稱，槍手使用一把AR－15半自動步槍行凶。當局正在對其作案動機進行調查。



坐在格雷鄰座的同班同學薩亞拉特表示，格雷在上午9點45分上代數課時突然離開教室，等他回到教室門外時，發現門已鎖上。班上一名女同學準備去幫格雷開門，但可能是看到他拿著一把槍，因此往後退了一步。