﻿傳庫列巴辭職因與烏總統親信不和

烏克蘭前外長庫列巴（右）。圖源：美聯社 中評社北京9月6日電／據大公報報導，綜合Politico網站、法新社報導：烏克蘭最高拉達5日批准了外長庫列巴的辭呈，於當天稍晚時間投票通過第一副外長西比加出任外長一職。美媒援引烏克蘭官員的消息稱，庫列巴突然請辭，可能是因為他與烏總統辦公室主任葉爾馬克發生過“激烈衝突”，烏總統辦公室不想將與西方領導層直接溝通的渠道交給庫列巴負責。



烏克蘭政府正在進行俄烏戰爭爆發以來最大規模改組，總統澤連斯基表示國家需要“新活力”。



現年49歲的西比加，曾任烏克蘭駐土耳其大使、烏總統辦公室副主任，今年4月被任命為烏外交部第一副部長。



外界對庫列巴此次突然請辭感到意外。庫列巴自2020年3月起擔任烏克蘭外長。俄烏戰爭爆發以來，他不斷外訪，與世界各地的領導人會面，為基輔爭取軍事和政治支持。有消息稱，庫列巴今後有可能負責烏克蘭加入北約的事務。



美媒稱，現在烏克蘭與美國的溝通主要由總統辦公室，特別是葉爾馬克負責。一名前烏克蘭高官透露，烏政府內部都知道庫列巴與葉爾馬克不和。“庫列巴與美國國務卿布林肯、德國外長貝爾伯克等人建立了良好的直接聯繫，但即使他300%忠誠，總統也不放心把溝通渠道交給一個不完全確定是不是和自己一邊的人。”