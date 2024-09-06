蛟龍號與港生連線　深海課堂別開生面

中評社北京9月6日電／據大公網報導，9月5日中國“深海一號”科考船攜“蛟龍號”載人潛水器，與60多名來自福建中學附屬學校、福建中學、福建中學（小西灣）、香港教育工作者聯會黃楚標中學和聖保祿中學的同學，在福建中學附屬學校跨海連線，參與“數字化深海典型生境”的“深海課堂”，向一眾學生講述“蛟龍號”的運作以及海底生物的多樣性。



福建中學附屬學校的校長徐區懿華表示，同學們為祖國的科技感到自豪，並通過直接互動的方式讓學生學到更多課堂以外的知識，加深學生對科技成就的認識。＼大公報記者 華夢晴（文） 林少權、鄧浩朗（視頻）



在本次“深海課堂”，遠赴西太平洋海域進行科學探索的科考隊伍，通過視頻連線的方式，為香港中小學生們帶來了一場生動有趣的海洋知識科普課堂。科考隊員們不僅用深入淺出的語言，向學生們揭示了海洋生物的多樣性，還分享了他們在途中的點點滴滴，讓遙遠而神秘的海洋世界變得觸手可及。



“看到‘蛟龍號’的那一刻，會有一種自豪感！”來自福建中學的中五學生梁學謙在結束深海課堂後，難掩激動的心情。他坦言在先前對於“蛟龍號”的認識較少，通過查閱資料以及課堂上潛航員的分享之後，意識到科學家們的付出，並感受到了祖國的強大，更增強了對國家的熱愛。而作為學校水底機器人隊一員的他，也立志在日後為國家的科技發展出一分力，並創造出對國家有幫助的機器人。



