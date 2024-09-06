﻿巴以戰火延燒　西方品牌被杯葛

美國汽水品牌在中東銷量下滑。圖為巴林一家商店的店員搬運百事可樂。圖源：路透社 中評社北京9月6日電／據大公報報導，本輪巴以衝突爆發後，美國為首的西方國家偏袒以色列，惹怒阿拉伯世界和全球穆斯林群體，導致眾多西方品牌遭到杯葛。路透社4日報導稱，可口可樂和百事可樂過去幾十年斥巨資深耕埃及、巴基斯坦等國市場，如今卻因巴以衝突面臨嚴峻考驗。可口可樂今年在埃及的銷量大減，本土品牌趁機搶占市場；百事可樂在中東地區的銷量增長勢頭亦已化為泡影。



據市場研究機構尼爾森愛科統計，西方飲料品牌今年上半年在中東地區整體銷售額下降7%。路透社指出，可口可樂、百事可樂等知名品牌被視為美國的象徵。去年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，由於美國帶頭支持以色列，全球穆斯林群體開始杯葛這些品牌。可口可樂公司財報顯示，截至今年6月28日的6個月內，該品牌在埃及的銷量下滑超過10個百分點。衝突爆發前，百事可樂在非洲、中東和南亞的銷量持續增長，如今卻陷入停滯。



與此同時，多國本土飲料品牌迎來發展機遇。埃及飲料品牌V7今年出口量增至去年同期的3倍，在埃及的銷量也增長了40%。巴基斯坦外送應用程式Krave Mart上，Cola Next、Pakola等本土品牌大受歡迎，占無酒精飲料銷量的12%，與杯葛運動之前的2.5%相比增幅明顯。



本土競品取代可口百事



巴基斯坦企業高管哈珊今年4月舉辦婚禮，婚宴上用Cola Next取代可口可樂和百事可樂。哈珊表示，她不想讓自己的錢財流向以色列的堅定盟友美國。在約旦的超市裡，陳列美國汽水的貨架上注明“此商品受到杯葛，是否購買取決於您”。不少消費者看到標注後轉而購買本土品牌。



路透社指出，對於可口可樂和百事可樂而言，穆斯林占人口多數的國家是重要市場，尤其是在西方市場增長潛力降低的情況下。今年6月，可口可樂在孟加拉國發布一段廣告，試圖“撇清”與以色列的關係，挽救因受到杯葛而下滑的銷量，結果弄巧成拙。廣告聲稱，可口可樂並不是來自“那個地方”（指以色列），全球190個國家和地區的人都喝可口可樂，甚至在巴勒斯坦都有一家可樂工廠。但半島電視台指出，根據國際法，所謂的“巴勒斯坦可樂工廠”其實位於一個非法的猶太人定居點。孟加拉民眾怒斥這則廣告“麻木不仁”。最終，可口可樂不得不撤下廣告並道歉。