受惠大陸AI　台企高性能服務器銷量大增

中評社北京9月6日電／據大公網報導，在全球人工智能浪潮的推動下，中國大陸的科技巨頭正加速構建自身的AI算力體系，對高性能服務器的需求激增。近水樓台先得月，台灣的服務器製造商亦迎來了產品銷量的顯著增長。正在東莞舉行的台灣產品博覽會上，英業達公司的展位備受矚目，其在服務器主機板製造領域具有全球領先地位，引起了眾多採購商的濃厚興趣。



“無論是在線AI翻譯還是其他軟件服務，背後都需要強大的服務器支持。這些服務器需要進行大量的數據處理和運算，以訓練和完善AI模型，並將AI應用推廣到各個終端。”英業達公司員工Sam向記者透露，隨著AI技術的發展，百度、騰訊、阿里巴巴等大陸互聯網巨頭對雲服務的需求不斷上升，這直接推動了高性能服務器的銷量增長。



AI技術的發展使半導體企業在大陸市場迎來豐富機遇。台資企業、東莞市佰奕五金製品有限公司首次攜“精密陶瓷零件與精密石英玻璃零組件解決方案”參展。精密陶瓷部件正是半導體精密部件材料。該公司有關負責人表示：“大陸半導體市場廣闊，期待能借展會獲得更多業務銜接的機會。”另一家半導體企業、深圳市樂升半導體有限公司業務經理梁辰告訴記者，大灣區對於半導體產業扶持力度很大，而且相關人才聚集度高，為此公司近年半導體業務發展亦穩中有增。